"Pranzo in famiglia" al Loft 128 unplugged con i Montepulciano (tribute Negramaro)

Sabato 7 novembre, nel rispetto dell'attuale Dpcm, il Loft 128 di Spoltore ripete la formula del concerto a pranzo, o meglio il "pranzo in famiglia".

Sarete in sicurezza, con la giusta distanza, ma cantando tutti insieme le più belle canzoni dei Negramaro in compagnia della tribute band abruzzese "Montepulciano", che si esibirà in chiave unplugged (voce, chitarra e percussioni).

Il pranzo avrà inizio alle ore 13, mentre il live acustico si terrà a partire dalle ore 14,30.