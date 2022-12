"Mom (Mina Ornella Mia)" in scena al teatro Massimo

Reduce dal sold out sul palco di Estatica, sbarca ora a teatro lo spettacolo dedicato a Mina, Ornella Vanoni e Mia Martini e intitolato "Mom (Mina Ornella Mia)". La piéce andrà in scena al Massimo venerdì 4 dicembre e proporrà un viaggio emozionale e suggestivo attraverso la musica e le canzoni delle voci femminili italiane più celebri, insieme alle interpretazioni di Lidia Conte, Enrica Panza e Germana Ricotti, accompagnate dalle loro rispettive band.

Nicoletta Crisante, speaker di Radio Città, sarà la voce narrante che condurrà il pubblico in un seducente ricordo musicale nell’atmosfera ammaliante delle scenografie e delle visioni disegnate per l’occasione. Prevendite aperte sul circuito Ciaotickets. Un appuntamento assolutamente da non perdere. Per informazioni: info@sprayrecords.it - 085/975031.