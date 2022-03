Il pianista Michele Campanella chiude la stagione del Colibrì Ensemble

Il grande pianista Michele Campanella, accompagnato dall'orchestra da camera del Colibrì Ensemble di Pescara, chiuderà la stagione dello stesso Colibrì Ensemble. Appuntamento sabato 9 aprile all'Auditorium Flaiano, dalle ore 19. Si festeggerà questo importante traguardo con un programma meraviglioso, a base di musiche di Ravel e Bizet, e con un solista che non ha certo bisogno di presentazioni.



