Al calendario del We Love Fest si aggiunge Max Gazzè

Dopo aver già ufficializzato Raf e Umberto Tozzi, l'assessore comunale ai grandi eventi Alfredo Cremonese annuncia a IlPescara.it il nome di un altro big della musica italiana che si esibirà in città il mese prossimo nell'ambito della terza edizione del We Love Fest: si tratta di Max Gazzè, che suonerà il 13 agosto allo stadio del mare insieme all’orchestra di Danilo Di Paolonicola. In scaletta, ovviamente, tutti i suoi più grandi successi per un concerto a ingresso libero che si intitolerà “Musicae Loci”. Raf invece, già visto al teatro Massimo a fine maggio, canterà il 22 agosto. Infine Tozzi sarà di scena il 27 agosto.

Tuttavia il We Love Fest 2023, diretto dal maestro Angelo Valori, darà spazio anche agli artisti locali: il 16 agosto toccherà a Scena Muta e Prk - Punto Radio Kom, il 17 agosto saliranno sul palco gli Straitsland (Dire Straits tribute), i Big Years e il dj Claudio Corna. Il 18 agosto ecco i Buona Fortuna (Pooh tribute), gli Over Meno1 e il dj Umberto Palazzo, mentre il 19 agosto arriveranno Glitter Tears, Marsali e Marzia dj. Chiusura il 20 agosto con il ritorno dei Prendila Così nello spettacolo “70 voglia di te” e la performance di Trc Gingerboy Summer tour.

"Abbiamo definito il programma del We Love Fest - spiega Cremonese - Avremo a Pescara Max Gazzè, Umberto Tozzi e Raf, nonché Manuel Agnelli nell'ambito dello Zoo Music Fest. Si prevede un festival di grandissimo livello, patrocinato e finanziato tra l'altro dal ministero del turismo. Questo palco ha già visto mostri sacri come Tony Hadley, Amii Stewart e Malika Ayane. Non va dimenticato che daremo anche spazio, come consuetudine, ai giovani. Sono inoltre contento dell'interazione stabilita con lo Zoo Music Fest, che proporrà Mr. Rain, Tananai e Fabri Fibra".