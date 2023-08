Manuel Agnelli in concerto gratuito al porto turistico, prima di lui due giovani band

Interessante "coda" dello Zoo Music Fest 2023, mercoledì 9 agosto, con il concerto gratuito di Manuel Agnelli nell’area del porto turistico Marina di Pescara: l'evento, che sarà a ingresso libero, è organizzato dal Comune di Pescara in sinergia con lo stesso Zoo Music Fest ed è stato inserito nel cartellone del We Love Fest. Appuntamento alle 21:30. Informazioni: 085/9433361.

Per il leader degli Afterhours è stata una stagione autunnale ricca di traguardi e soddisfazioni: la pubblicazione del suo primo album solista "Ama il prossimo tuo come te stesso", nonché la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento con il brano "La profondità degli abissi". Ma anche l'inverno e la primavera hanno portato molti frutti: oltre all'impegno a teatro con l’opera rock "Lazarus" firmata da David Bowie, in cui ha recitato nei panni del protagonista, il rocker ha ricevuto il Premio Amnesty International Italia per la canzone 'Severodoneskt' e il Magna Grecia Film Festival.

Oggi Agnelli è impegnato nel contesto a lui più congeniale: la musica dal vivo. È infatti in tour dal 1° luglio nelle arene e nei principali festival di tutta Italia, accompagnato dai Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. Lo show sarà assolutamente da non perdere.

Prima di Manuel Agnelli saliranno sul palco due band di ragazzi che hanno vinto nei mesi scorsi il Pescara Student's Festival 2023 e la Giornata dell'arte e della creatività studentesca. I due progetti, proposti dalla consulta provinciale degli studenti in collaborazione con il Comune di Pescara e l’associazione Extrascuola, regaleranno un'opportunità ai Messed Up Bedsheets del liceo scientifico Galilei (composti dagli studenti Vittorio Di Mola, Emanuele Pietrantonio, Francesco Della Penna e Alessandro Monti) e ai Mibe 11 del liceo artistico Misticoni-Belisario, composti da Federico Aspite, Emanuele Di Gaetano, Giovanni Di Gaetano, Stefano Ferrante, Matteo Liberatore, Marina Marchesani, Jacopo Orioli, Nicolas Palladini, Sakonsupa Thobunruean, Bruno Tiberio, Cristina Di Nicola e Martina Miceli.

I Messed Up Bedsheets suoneranno i seguenti brani: "Jake To The Bone" dei Toto e "What About Me" degli Snarky Puppy. Inoltre Martina Miceli, assieme al gruppo, canterà il brano "You Had Me", cover di Joss Stone. I Mibe 11, invece, si esibiranno con il brano "Kiaro", un inedito scritto dai ragazzi stessi contro il bullismo e le sopraffazioni, scaturito da un incontro nella sala consiliare del Comune di Pescara.