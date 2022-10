Maestro Pellegrini (The Zen Circus) al Babilonia

Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Prezzo Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Maestro Pellegrini (The Zen Circus) sarà al Babilonia sabato 19 novembre alle ore 21.30 per un concerto che verrà aperto dalle Vie Delle Indecisioni. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci. Sarà possibile rinnovare la tessera arci per la stagione 2022/2023 al costo di 8 €. Info e prenotazioni: 320/2659801.

“Fragile” è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in piccoli, fragili pezzi di vita che diventano canzoni. Attraverso le nove tracce incluse nell’album, Maestro Pellegrini si denuda senza riserve, offrendo all’ascoltatore un variegato scenario di vita vissuta tra musica, tenerezza e inquietudine. Tre brani dell’album - “Cent’anni”, “Semplice” e “Francesco” - vedono rispettivamente il featuring di Appino (Zen Circus) & Giorgio Canali, di Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e di Motta, amici e colleghi di Maestro Pellegrini.

Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è uno dei musicisti più influenti della musica pop/rock italiana. Polistrumentista, inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Ha suonato con Nada come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha registrato ed accompagnato dal vivo Andrea Appino (Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’. Ha inoltre inciso e collaborato con diversi altri artisti quali Enrico Gabrielli, Dardust, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo.

Attualmente suona in pianta stabile con gli Zen Circus con i quali, dal 2016, ha partecipato a due edizioni del Primo Maggio-Roma ed alla penultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big. Comincia a lavorare al suo primo disco solista nella Primavera del 2018 in un momento importante di crescita personale.