Le Vibrazioni in concerto a Montesilvano

Le Vibrazioni saranno in concerto a Montesilvano il prossimo 25 luglio, a partire dalle ore 21. Il live, con ingresso gratuito, si terrà al teatro del mare e sarà un appuntamento assolutamente da non perdere. L'evento rientra nell'ambito del cartellone estivo allestito dall'amministrazione comunale di Montesilvano.

In scaletta tutti i brani più famosi della band milanese, che di recente ha pubblicato il nuovo singolo “Ridere ancora”: “È la prima canzone scritta in pandemia, per imparare e fare meglio”, ha spiegato al riguardo il cantante Francesco Sarcina.

Le Vibrazioni tornano dunque in tour dopo il quarto posto ottenuto nel 2020, al 70esimo Festival di Sanremo, con il brano “Dov’è”, che si è andato ad aggiungere alla lista dei loro più grandi successi.