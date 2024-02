La Sad in concerto al porto turistico

Prezzo non disponibile

La Sad, il gruppo punk nato a Milano nel 2020 e formato da Theø, Plant e Fiks, arriverà a Pescara il prossimo 4 settembre, a partire dalle ore 21. Appuntamento al porto turistico per un concerto imperdibile. La Sad ha debuttato sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘Autodistruttivo’, e quest’estate sarà in tour.

Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone.it e Ciaotickets.it sia online sia nei punti vendita autorizzati. Organizzazione a cura di Best Eventi e Magellano Concerti.