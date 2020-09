Vasco 3.0 by Kom in concerto al Loft 128 di Spoltore

Kom 3.0 in concerto al Loft 128 di Spoltore sabato 19 settembre. Tributo a Vasco Rossi per due ore di musica. Alla voce, come sempre, Mirco Salerni. Torna dunque il trio che da sempre regala notti di grande divertimento, sotto le stelle di una fresca terrazza, in un'atmosfera magica.

Prenotazione tavoli solo per la cena inviando un messaggio WhatsApp al 393/9779688: bisogna indicare nome per la prenotazione, numero dei coperti e orario di arrivo. La prenotazione del tavolo comporta un minimo di spesa a persona. Non si riservano tavoli per il dopo cena.