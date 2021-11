Karaoke e divertimento con Francesco Messina al Cento4 Barreria Bistrot Pub

Prezzo non disponibile

Venerdì 12 novembre cena spettacolo con il karaoke di Francesco Messina al Cento4 Barreria Bistrot Pub. Sarà consentita la consumazione di cibi e bevande esclusivamente al tavolo, come da Dpcm vigente; obbligatorio il possesso del green pass. Prenotazione dei tavoli per la cena: 085/2035735, 392/2361664 (WhatsApp).

Posti a sedere limitati per il distanziamento sociale. Si entrerà esclusivamente con la mascherina indosso. Le apparecchiature, già sanificate a inizio serata, saranno igienizzate a ogni utilizzo; in più i microfoni saranno dotati di spugna monouso che verrà sostituita a ogni esibizione. Saranno consentite solo performances singole e non di gruppo.