"Jazz in Conservatorio" con il Continenza/Bisogno Quartet featuring Turchetta & Di Muzio

Venerdì 16 settembre alle ore 18:30 l'Auditorium del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara ospiterà, per "Jazz in Conservatorio", il concerto del Continenza/Bisogno Quartet featuring Tuchetta & Di Muzio. Sul palco Giuseppe Continenza (chitarra, foto di Paolo Iammarone), Pierpaolo Bisogno (vibrafono e percussioni), Andrea Turchetta (basso) e Luca Di Muzio (batteria). L'ingresso al pubblico sarà libero.

Giuseppe Continenza

Nato a Torino, risiede a Pescara e insegna chitarra jazz al Conservatorio “D’Annunzio” del capoluogo adriatico. Dopo essersi diplomato a pieni voti al Musicians Institute in Hollywood, in California, ha intrapreso le sue prestigiose collaborazioni al fianco di Joe Diorio, Martin Taylor, Jimmy Bruno, Jack Wilkins, Gene Bertoncini, Gary Willis e altri ancora. Nel 2000 inizia una collaborazione con il leggendario chitarrista Bireli Lagrene, collaborazione che dura tutt’ora. Continenza e Lagrene si sono esibiti in festival europei prestigiosi; inoltre al duo sono state dedicate tra l’altro copertine di riviste americane autorevoli quali Just Jazz Guitar e Jazz Guitar Today.

Pierpaolo Bisogno

Classe 1973, fin dai primi anni di età mostra il suo interesse per la musica e per il mondo delle percussioni. Impara a leggere e scrivere e, in contemporanea, a suonare la batteria. Oltre alla batteria sperimenta con le percussioni avvicinandosi sempre di più ai ritmi e alle sonorità afro-americane. La passione per il vibrafono nasce a 14 anni, quando entra in conservatorio per studiare le percussioni classiche diplomandosi con il massimo dei voti e la lode e una borsa di studio. Il salto al jazz è molto breve: si diploma in composizione jazz alla guida del maestro Bruno Tommaso.

Inoltre fa molte esperienze anche nella pop music e partecipa a varie trasmissioni tv dirette dal maestro Pippo Caruso. Numerose sono le collaborazioni artistiche e discografiche in campo jazzistico e pop , tra i quali di maggior rilievo Dee De Bridgewater, Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Peter Erskine, Maria Pia De Vito, Gianni Morandi, Franco Califano, Giorgia, Daniele Silvestri, Chiara Civello, Max Gazze e tanti altri. Suona in numerosi festival nazionali e internazionali, tra cui Montreaux jazz festival, Blue Note jazz festival, North Sea Jazz, Umbria Jazz, Ravello jazz festival e molti altri.