Rossana Casale torna a Pescara per 'Concerti sotto stelle': "Ho un bellissimo rapporto con questa città"

Giovedì 31 agosto alle ore 21,30 Rossana Casale sarà protagonista con la No Fly Band per la rassegna "Concerti sotto le stelle" nell'arena del porto turistico. Biglietti a 10 euro, ridotti 5 euro. Special guest della serata sarà il chitarrista Maurizio Di Fulvio, con cui Rossana eseguirà per la prima volta due brani di Joni Mitchell non contenuti nel suo disco "Joni", che si è piazzato secondo alle recenti targhe Tenco: "Joni Mitchell è la madre di tutte le cantautrici - racconta l'artista a IlPescara.it - Con questo album e concerto ho voluto creare un incontro tra lei e me, due donne adulte ancora piene di sogni e amore per la musica e il jazz, ognuna con la sua storia, quella già raccontata e quella da raccontare, come fa lei, dentro e fuori dalle righe. Grazie alla collaborazione con i miei musicisti tutto questo è stato possibile".

C'è anche un brano inedito che la Casale ha dedicato alla stessa Mitchell: si intitola ‘In and Out of Lines’, e la magia risulta essere innegabile, anche nella sua esecuzione dal vivo. D'altronde, come rivela lei stessa, "ogni concerto è sempre per me una grande emozione, e anche a Pescara sono sicura che sarà lo stesso".

Già, Pescara, dove lei è praticamente di casa, essendosi esibita numerose volte qui, sia insieme a Maurizio Di Fulvio sia in altri contesti: "Ho un bellissimo rapporto con questa città", ammette. "Ci ho cantato spesso in questi ultimi anni e mi sono sempre trovata bene. Con Di Fulvio, poi, c'è grande stima e sintonia. Tornerò con molto piacere anche a Concerti sotto le stelle".

Cantante dalla vasta e poliedrica esperienza, Rossana Casale ha calcato più volte il palcoscenico pop di Sanremo e recitato, tra gli altri, nel musical "Un americano a Parigi", in coppia con Raffaele Paganini, l'étoile del Teatro dell'Opera, ottenendo uno straordinario successo e il premio Bob Fosse.

Successivamente ha scelto di tuffarsi completamente nella sua passione per il jazz e nel 1994 ha registrato "Jazz in me", un lavoro incentrato sugli standard americani degli anni '40 e '50 che la consacra definitivamente come la first lady del jazz in Italia. Negli anni successivi ha pubblicato Jaques Brel in me, Strani Frutti, Billie Holiday in me e Merry Christmas in Jazz.

Da grande interprete quale è, la Casale si immerge in graffianti e vellutati standard e, con la sua particolarissima voce angelicamente acuta e con grande classe, li reinventa, li ribalta e li fa rivivere a sua immagine. Ecco perché ogni volta è un piacere ascoltarla. A inizio luglio, Rossana Casale è stata al teatro del mare di Montesilvano per un live insieme a Grazia Di Michele e Mariella Nava, due "pezzi da 90" con cui sta collaborando da qualche tempo. Ma ora è il momento di tornare a splendere da sola.