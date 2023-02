Hydra (tribute Toto) in concerto ad Hai Bin

Appuntamento imperdibile con il grande ritorno degli Hydra, tribute band dei Toto, a Pescara: il gruppo sarà in concerto ad Hai Bin il 10 febbraio. Gli Hydra nascono nell’estate del 2005 a Pescara grazie alla passione comune per i Toto di un gruppo di giovani amici musicisti capitanati dal chitarrista-cantante Roberto Mastrogiovanni. Inizialmente il gruppo sorge con il semplice intento di ricreare la musica del gruppo californiano nella propria sala prove come puro diletto, ma ben presto la situazione assume una dimensione live. La band comincia a girare tutti i locali della scena abruzzese e, nel 2012, dopo aver calcato palchi importanti nell’ambito di diverse manifestazioni locali (Rock Sotto Le Stelle, Italian National Rally ed altre) ed essersi cimentata in vari concerti in piazza, arriva allo scioglimento.

Dopo due anni di silenzio Roberto decide di rinnovare l’intera formazione ad esclusione del bassista Andrea Fiadone. I due, dopo una lunga ricerca, riescono a trovare i membri adatti alla propria idea di Toto tribute band e, finalmente con una formazione i cui musicisti si completano a vicenda, la band riesce, dopo vari attestati di stima arrivati da Steve Lukather e Steve Porcaro in persona, ad assumere una vera dimensione live stabile con una serie di concerti che entusiasmano il pubblico e spingono l’organico a uscire fuori regione per portare la musica dei Toto in giro per l’Italia e non solo. L’attuale line up è composta da Roberto Mastro (Guitars-Vocals), Simone D’Alessandro (Drums), Diego Chiacchierini (Vocals), Matteo Piastrelloni (Keyboards), Martina Villanese (Vocals), Fabrizio Carota (Vocals) e Mirko Di Staso (Bass).

Così Christian Di Cintio, gestore di ai Bin, presenta questo appuntamento: “Sarà una serata da non perdere per gli amanti della buona musica. I Toto sono una delle band che hanno fatto la storia della musica mondiale e gli Hydra riescono a riproporre il loro sound in maniera a dir poco fedele”. Menu “All you can eat”, cucina asiatica (cinese, thai e sushi) e italiana. Dolci e frutta compresi. Info e prenotazioni: 328.9317326 - 328.9328836.