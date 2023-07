Hop Frog (Led Zeppelin tribute) all'Hai Bin Rock Festival

Terzo appuntamento della settima edizione dell’Hai Bin Rock Festival: venerdì 7 luglio tornano a Pescara gli Hop Frog (Led Zeppelin tribute) per un attesissimo concerto. Sarà l’occasione per celebrare la musica della leggendaria band britannica. I Led Zeppelin sono considerati fra più importanti innovatori della storia dell’hard rock mondiale. La loro musica, intrisa di blues, rock, folk e tanto altro è stata fonte di ispirazione per tantissimi gruppi nel corso degli anni.

Gli Hop Frog nascono sul finire del 1998 nei dintorni del fiume Tronto per volere del “pifferaio magico” Tonino Coccia e del “dispotico solista” Roberto Celi che, radunati i loro più fedeli ? compagni di merende (Maurizio Morganti, Marco Iachini e Guido Pinto), intraprendono la via del rock’n’roll dopo una breve ma interessante parentesi progressive, orientandosi verso le sonorità ruvide ed avvolgenti tipiche degli anni '70. Dopo le defezioni del bassista Guido Pinto e del polistrumentista Tonino Coccia, i tre Frogs rimasti non si perdono d’animo ed ingaggiano un giovane ma promettente musicista, Davide “Dave” Perilli, con il quale imbastiscono un umile tributo ai Led Zeppelin per i quali i nostri nutrono una passione smodata che rasenta il feticismo.

Rimasti in quattro (Maurizio alla voce e armonica, Roberto alla chitarra e theremin, Marco alla batteria e Dave al basso), gli Hop Frog snelliscono ulteriormente il loro suono e calcano i palchi più disparati del centro Italia, condividendo la scena con Ian Paice, batterista dei Deep Purple, ma anche con Don Airey, attuale tastierista degli stessi. Nel 2015 entra a far parte della band il cantante Franco Sgattoni, in sostituzione di Maurizio Morganti. Stessa sorte toccherà nel 2019 al giovanissimo Manuel Napoliello, che sostituirà al basso Davide Perilli.

Tuttora, dopo anni di esperienza live, la band si impegna ancora nella ricerca delle sonorità Zeppeliniane, avvalendosi di una strumentazione vintage e lasciando spazio ad ampie improvvisazioni che dilatano la durata dei loro show. La line up attuale degli Hop Frog comprende Franco Sgattoni (vocals), Roberto Celi (guitars & theremin), Manuel Napoliello (bass) e Marco Iachini (drums). Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: 328.9328836, 085.4222828.

Così Christian Di Cintio, gestore dell’Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Un’altra serata di grande musica: questa volta celebreremo il grande hard rock con la musica dei Led Zeppelin: da loro in tanti hanno tratto ispirazione ed anche oggi, a distanza di tanti anni, sono considerati dei maestri assoluti del genere. La voce di Robert Plant è una delle più iconiche della storia del rock mondiale. Gli Hop Frog sono bravissimi nel riprodurre le atmosfere musicali della band britannica in maniera molto fedele ed hanno un grande seguito. Sono sicuro che sarà un concerto spettacolare”.