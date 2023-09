Giusy Ferreri rinvia per motivi di salute il concerto previsto a Manoppello Scalo

Salta per motivi di salute il concerto di Giusy Ferreri a Manoppello Scalo. Ma non si tratta di una cancellazione definitiva. È stato infatti solo rinviato di una settimana, e cioè al prossimo sabato 16 settembre, il live dell'artista siciliana originariamente previsto per la serata di domani in piazza Zambra, nell’ambito della festa patronale in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio martire.

Ad ogni modo, per il 9 settembre la musica verrà ugualmente garantita: in sostituzione della Ferreri, sul palco alle 21:30 salirà la Masters band. Ingresso gratuito. Per informazioni: 333/5238879.

Sabato prossimo Giusy Ferreri presenterà le canzoni del suo ultimo album in studio, “Cortometraggi”, e tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale. Con lei la band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).