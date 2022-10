Il pianista Giacomo Anglani apre la rassegna Millennials all'Auditorium Cerulli 

Domenica 16 ottobre il pianista Giacomo Anglani apre la rassegna Millennials, dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale, organizzata all'Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con l'associazione "La Favola Bella". La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino all'11 dicembre.

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli - Casa delle Arti». Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all'interno di contesti importanti in Italia e all'estero.

Sono tre i pianisti, tutti giovanissimi, presenti all'interno del programma: la barese Antonia De Pasquale e l’eclettico Marco Ottaviani di Pesaro oltre a Giacomo Anglani impegnato nel concerto inaugurale. La chitarra sarà protagonista nel concerto di Francesco Luciani e Francesco Colabufalo, brillanti studenti del Conservatorio di Pescara. Tre fratelli campani compongono il Trio De Feo, Davide al clarinetto, Alessandro al violoncello e Gabriele al pianoforte, già brillanti vìncitori del Music Competition for Youth Dinu Lipatti – Roma 2018 e dell’International Odessa Competition 2021. Il repertorio per violoncello e pianoforte sarà al centro del concerto del duo formato da Gabriele Melone e Sofia Adinolfi e dell'appuntamento conclusivo della rassegna che vedrà impegnati Giacomo Torlontano e Andrea Caruso. La voce di Serena Marrancone con Giuseppe Fabrizio al pianoforte ci accompagnerà in un viaggio da Beethoven a Wolf nel lied d’amore.

Non mancherà, infine, un’incursione nella musica pop con Marsali, la voce di Rebecca Pecoriello e il suo Ep d’esordio “Bouganville”. Come conclude Magri, «con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».