"Gershwin Suite": musica, racconto e immagini fanno rivivere la storia del grande compositore

Lunedì 13 dicembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta "Gershwin Suite", un progetto multimediale, con immagini e video, dedicato alla vita e alle musiche di George Gershwin. La vicenda artistica e personale del grande compositore statunitense sarà portata in scena dal quartetto guidato da Marco Guidolotti (foto), composta da Marco Guidolotti ai sassofoni e al clarinetto, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, e dalla voce narrante di Gino Saladini. Il concerto si terrà al teatro Massimo di Pescara.

"Gershwin Suite" si svolge nell'ambito del "Progetto Circolazione Musicale in Italia" del Comitato Nazionale Italiano Musica. Una storia vera, quella di un artista che ha cambiato le sorti della musica mondiale, un ponte di connessione tra la musica accademica ed il jazz. Un racconto della sua vita, con aneddoti divertenti e a volte toccanti, per raccontare in maniera intima ed entusiasmante un'esperienza che ha cambiato la storia della musica. La sua vita, scritta e raccontata da Gino Saladini, con immagini e video inediti della New York degli anni ‘20 e ‘30 che scorrono dietro al quartetto jazz guidato da Marco Guidolotti.