Gennaro Varone in concerto al Sant'Andrea con "Left&right"

Magistrato e cantautore, Gennaro Varone sarà in concerto mercoledì 20 dicembre alle ore 21 nel teatro Sant’Andrea con lo spettacolo "Left&right" per proporre le sue originali canzoni che dipingono con musica e parole un affresco della società attuale, attraversando i suoi sentimenti contrastanti, l’amore, il dolore, la paura. Oggi pubblico ministero alla Procura della Repubblica di Roma, con un importante passato professionale proprio a Pescara, Varone ha nel suo repertorio lavori discografici che si caratterizzano per i testi poetici e linee melodiche intense.

«Sarà un concerto dedicato a Noi. Un racconto delle nostre inquietudini, attese, emozioni: oggi - racconta Varone - Concepisco lo spettacolo musicale di canzoni come un sincero racconto di “noi”: un viaggio nelle emozioni, inquietudini, timori e attese nelle quali ci riconosciamo. L’amore, dunque. Ma non soltanto: la guerra, il lavoro che non c’è e che, quando c’è, a volte uccide; il desiderio di riscatto, il dolore per chi è vittima della follia altrui. Sarei ipocrita, e me ne vergognerei, se cantassi soltanto l’amore. Come artista, sono uomo del mio tempo e del mio tempo devo parlare».

Sul palco del Sant’Andrea ci saranno anche Luca Belisario, Francesco Di Vitto e Rosita D'Elia. L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Cultura. Biglietti in vendita nei circuiti e nelle prevendite abituali Ciaotickets.