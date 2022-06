Gemelli Diversi in concerto al teatro del mare di Montesilvano

I Gemelli Diversi saranno in concerto al teatro del mare di Montesilvano il 24 luglio, a partire dalle ore 21,15. Ingresso libero. I Gemelli Diversi, collettivo pop-rap formatosi a Milano nel 1998, sono attualmente composti da Thema e Strano. Fino al 2013 nel gruppo erano presenti anche il rapper Grido e il dj Thg, oggi noto come Takagi. Nel novembre 2013 la band ha rivelato la decisione di prendersi una pausa per un periodo di tempo indeterminato.

Pochi mesi dopo, per la precisione nell'aprile 2014, Strano e Thema hanno annunciato il tour "2 Gemelli Diversi in tour", esibendosi nel corso dell'estate in tutta Italia, mentre il 4 giugno dello stesso anno Grido ha ufficializzato a sorpresa la sua uscita dal gruppo e la prosecuzione della sua carriera da solista. Il 23 settembre 2016 i Gemelli Diversi hanno pubblicato il videoclip di un nuovo singolo, intitolato "La fiamma", che ha anticipato il settimo album in studio "Uppercut", pubblicato il 21 ottobre. Da allora sono discograficamente fermi.