Gegè Telesforo in concerto all'Auditorium Flaiano

Gegè Telesforo, conosciuto al grande pubblico anche per il suo sodalizio artistico con Renzo Arbore, si esibirà all'Auditorium Flaiano di Pescara il prossimo 17 febbraio nell'ambito del suo tour 2024 "Big Mama Legacy". Telesforo è un profondo conoscitore di musica, ha condotto per anni un seguitissimo programma su Radio24, “Sound Check”, ed è soprattutto un grande vocalist (miglior voce maschile, per tre anni consecutivi, dal 2010 al 2012 per la rivista Jazzit).

A tale proposito segnaliamo il suo album "So cool", uscito il 18 gennaio 2010 nei negozi tradizionali dopo essere stato lanciato in precedenza sulle piattaforme digitali: un lavoro centrato sul groove, sulle interpretazioni sempre originali di Telesforo e sull'impasto coinvolgente ed efficace della voce e dei sassofoni. Un motivo in più per non perdere il concerto di questo grande artista.