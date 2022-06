Frankie & Canthina Band a Montesilvano per il Sunset Experience Festival

Il prossimo 26 giugno partirà a Montesilvano il Sunset Experience Festival di Pietro Kus e Marco la Sorda: il primo appuntamento sarà con i Frankie & Canthina Band, che saranno in concerto a partire dalle ore 21 nella rinnovata spiaggia dove a settembre 2019 si tenne il Jova Beach Party. Vi aspetta un grande live all'insegna del soul e del funky che costituisce un gradito ritorno per il gruppo, poiché i Frankie & Canthina Band sono già stati nella nostra zona tante altre volte e hanno sempre avuto un enorme successo.

Il live, poi, richiamerà un target specifico, in quanto verrà coperta una fascia di pubblico che gradisce in modo particolare la musica anni '80 e '90. Sarà dunque impossibile restare fermi. Insomma, un momento assolutamente da non perdere per ballare e divertirsi alla grande in una calda notte di inizio estate. Il tutto con un format nuovo che vedrà il pic-nic in spiaggia al tramonto, integrato nell’evento che, come detto, per questa prima data sarà l'esibizione di Frankie & Canthina Band.