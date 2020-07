"Fornace del Bono": a Penne apre la rassegna di jazz, gastronomia e lavorazione della ceramica

Quella organizzata da "Fornace del Bono" non è soltanto un' esposizione di manufatti in ceramica dipinti a mano. È un mix di musica, sapori, storia, arte e tradizioni. Il club presieduto da Fabio Giancaterino, proprietario di diversi locali all'interno dello storico palazzo barocco in prossimità del Duomo di Penne, presenta una rassegna inserita nel cartellone estivo che coniuga la musica jazz, le tipicità gastronomiche del territorio vestino e le lavorazioni artigianali dei ceramisti che portano avanti una tradizione rinascimentale.

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 20, si apre con il primo appuntamento di musica live e food event nella suggestiva cornice del salone delle feste a Palazzo del Bono, nel centro storico di Penne. Di scena il trio "Dialogues", composto da Carmine Ianieri (sax), Mauro De Federicis (chitarra) e Gabriele Pesaresi (contrabbasso). Un ampio repertorio jazz in una cornice elegante, impreziosita dagli importanti ritrovamenti di piatti in ceramica decorati e modellati manualmente che fanno parte del patrimonio artistico cittadino. Per prenotazioni: 335/5954604.