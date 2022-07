A "Estatica" un viaggio nella musica di Radiohead e Pink Floyd con Terzacorsia e Christian Iansante

È la volta di uno show musico-teatrale per il pubblico di "Estatica" 2022. In programma - giovedì 28 luglio al porto turistico, dalle ore 21.15 - c’è infatti RadioFloyd, un mix, come dice il titolo stesso, tra le musiche dei Radiohead e quelle dei Pink Floyd. Ingresso al botteghino o qui.

Le musiche saranno eseguite dai Terzacorsia, band che già vanta concerti in tutta Italia e collaborazioni importanti come quella con il giornalista Andrea Scanzi (ricordiamo un tour teatrale sui Pink Floyd, e Amici Fragili, trasmissione televisiva musicale andata in onda su LoftTV). Inoltre ha all’attivo 5 dischi di inediti ed è in procinto di uscire con un nuovo album.

“Ad incontrarsi non è solo la musica dei due gruppi - spiegano gli artisti - Ad incrociarsi sono anche le storie e le carriere di queste famose band. Così in un paio d’ore si potrà ascoltare musica, cultura musicale e qualche aneddoto”. Lo show partirà da queste canzoni di fama mondiale, per poi sviluppare i vari album di appartenenza, provando ad evidenziarne differenze e analogie.

La voce narrante della serata sarà quella di Christian Iansante, molto noto come attore e doppiatore. Si è fatto apprezzare già negli anni ‘90 con il doppiaggio del film “Trainspotting”, ma non mancano documentari Rai e spot di Disney Channel. Ha inoltre prestato la sua voce a Bradley Cooper, Ewan McGregor, Jonny Depp e tanti altri. Insomma, "Radiofloyd" sarà un viaggio unico e irripetibile. Sceneggiatura e regia a cura di Gianluca Di Febo.