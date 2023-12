Il Duo Claude in concerto al teatro Circus

Venerdì 15 dicembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta il Duo Claude, duo formato dal violinista italiano Pasquale Allegretti Gravina e dal pianista giapponese Mashimo Wataru. Il concerto è organizzato nell'ambito del "Progetto Circolazione Musicale in Italia" del Comitato Nazionale Italiano Musica e sostituisce l'esibizione del duo formato da Clarissa Bevilacqua e Davide Ranaldi precedentemente annunciata.

Il Duo Claude nasce nel settembre del 2021 nella classe del Maestro Marco Zuccarini all'Accademia Internazionale di Imola, ed è costituito dal pianista Wataru Mashimo, laureato con lode e menzione accademica in Imola e premiato al 29th Clara Haskil Competition, e dal violinista Pasquale Allegretti Gravina, laureato con lode e menzione presso conservatorio di Cosenza e Vincitore del Mimas Competition di Procida, capitale mondiale della cultura 2022. Nonostante la sua giovane età, la formazione viene già invitata a esibirsi in importanti festival e stagioni musicali come l'EstOvest Festival di Torino, Palazzo Cerio di Capri, "Etruria Classica" di Piombino.

A maggio 2023 il Duo Claude è premiato al concorso internazionale di musica da camera "Gasparo da Salò" di Brescia, e viene selezionato al "Quartet and Chamber Music Forum", manifestazione promossa dal "Roero Cultural Events" in collaborazione con il Delian Quartet per compiere una serie di concerti in Italia e in Germania. Il Duo è invitato regolarmente ad esibirsi nella stagione dell'Accademia Internazionale "Incontri con il Maestro" di Imola. In particolare, nel 2023, il loro nome è affiancato a quello di interpreti del calibro di Pinchas Zukerman, Boris Belkin, Alessandro Taverna.

Tra le collaborazioni cameristiche spiccano quelle con Francesco Dillon e Renaud Dejardin. Oltre al proseguimento degli studi di Musica da Camera con il Maestro Marco Zuccarini, sia Pasquale che Wataru continuano il loro percorso di studio solistico con i maestri Boris Belkin, Leonid Margarius e Ingrid Fliter. Il Duo Claude è stato selezionato dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola per prendere parte al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, iniziativa istituita in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Comitato Nazionale Italiano Musica.