Domenico Imperato in concerto al Babilonia con Flavia Massimo

Sabato 26 marzo, a partire dalle ore 22, il cantautore Domenico Imperato tornerà in concerto al club Babilonia di Pescara, in versione voce e chitarra, accompagnato dalla violoncellista Flavia Massimo. In scaletta ci sarà il meglio dei suoi due dischi "Postura Libera" e "Bellavista", insieme a un'anteprima di alcune nuove canzoni. L'evento sarà a ingresso con formula "Up to you" (contributo minimo di 5 euro). Si raccomanda la puntualità. Si potrà accedere soltanto se muniti di green pass rafforzato e tessera Arci, rinnovabile per la stagione 2022 al costo di 7 euro. Per informazioni e prenotazioni dei tavoli per la cena: 320/2659801, tramite messaggio WhatsApp.

Vincitore del Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d'autore nel 2014, Domenico Imperato è nato ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, da madre pugliese e padre napoletano, ed è poi cresciuto in Abruzzo, tra Spoltore e Pescara. Ha vissuto per alcuni anni prima in Portogallo e poi fino alle coste del Brasile. Con il debut album "Postura Libera", prodotto e registrato proprio a San Paolo del Brasile, ha mischiato il suo sangue meridionale in nuove forme di tropicalismo mediterraneo: il cd comprendeva 10 brani che spaziavano con disinvoltura tra musica etnica, canzone d'autore, Brasile e Mediterraneo. Durante il tour di presentazione del suo ultimo disco "Bellavista", invece, Imperato è stato scelto come opening act per le quattro date italiane del tour europeo della storica band statunitense Calexico. Inoltre ha condiviso il palco con Diodato, Mannarino, Brunori Sas, Peppe Voltarelli, Peppe Servillo, Sarah Jane Morris, Erica Mou, Moltheni, Gerardo Balestrieri e Mario Venuti.

Non è tutto: Domenico Imperato, che nel proprio curriculum vanta altresì un riconoscimento per la migliore musica al "Premio Augusto Daolio" 2010 di Sulmona, è stato anche impegnato nel progetto "Banda Eita", nato dall'incontro tra musicisti abruzzesi e brasiliani. Un amore, quello per l'universo carioca, che affonda le sue radici lontano nel tempo, se si pensa che - come detto - l'artista ha anche vissuto in Brasile per un certo periodo. Insomma, Domenico è decisamente un personaggio da scoprire.