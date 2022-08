Dodi Battaglia in concerto a Villa Celiera

Dodi Battaglia sarà in concerto l'8 settembre a Villa Celiera, in piazza del Monumento. Ingresso gratuito, inizio alle ore 21:30. Accompagnato da una band tutta abruzzese, l'ex chitarrista dei Pooh è pronto a conquistare il pubblico che interverrà a questo grande evento.

Battaglia, dal 1968 componente di una delle formazioni più longeve e di maggior successo della musica italiana, è un musicista davvero straordinario, di grande effetto, ma è anche un personaggio trasversale, capace di raccontare, con la sua voce e la sua chitarra, la storia della musica italiana, quella appunto narrata in oltre cinquant’anni dai Pooh.

La fama di Dodi Battaglia è ormai un dato di fatto. Entra nei Pooh quando ancora aveva 17 anni, al posto di Mario Goretti. Erano gli anni di 'Piccola Katy' e Dodi, nonostante la timidezza, aveva un’ottima presenza scenica, unita alla maestria sullo strumento. Quasi da subito vengono scoperte le sue doti canore: come voce solista esordirà in 'Buonanotte Penny'. Ma sarà il produttore Giancarlo Lucariello a convincerlo a mettersi in gioco come cantante, facendogli interpretare il brano 'Tanta voglia di lei', il più grande successo del gruppo.

Nel tempo scriverà anche le musiche di hit come 'Noi due nel mondo e nell’anima', 'Dove sto domani', 'Che vuoi che sia' e 'Canterò per te', primo singolo dei Pooh da lui firmato che attesta la sua crescita come autore. Via via scriverà pezzi per Riccardo Fogli, Mia Martini, Lorella Cuccarini, Massimo Ranieri, Alice...

Non mancano i premi ricevuti: fra questi, quello conferitogli dal giornale tedesco Die Zeitung che lo riconosce miglior chitarrista europeo (erano gli anni ’80).