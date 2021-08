Decima edizione del "Do It Yourself Festival" al Muffin Man Studio di Spoltore

Gli Anticorpi (Giovanni Di Iacovo e Arnaldo Guido) saranno gli headliner del "Do It Yourself Festival", giunto alla sua decima edizione. Al Muffin Man Studio di Santa Teresa di Spoltore, venerdi 27 agosto, si esibiranno in tutto 7 band.

Apertura porte ore 19, chiusura festival ore 24. Nel rispetto delle norme anti Covid l’ingresso sarà per soli 100 partecipanti, quindi è consigliabile la prenotazione mandando una mail a brown.project85@virgilio.it.

LINE UP

* Anticorpi (TechnoPop/CyberPunk)(Pescara)

* Una giornata infausta (Alternative Rock)(Pescara)

* Barbed Wire (Alternative Emo Rock)(Roma)

* Dick Whip (Alternative Rock) (Pescara)

* Dieci Inverni Sulla Luna (Synth Pop)(Lanciano)

* Il Senso Del Niente (Songwriter)(Pisa)

Anticorpi è una band con un’estetica cyber e medical. Il cuore del progetto è unire musica elettronica veloce, intensa e ballabile con testi ben lavorati, coinvolgenti e provocatori, proponendo performance dal vivo, frontali, cariche di energia e di spettacolo. Dopo una serie di concerti in Italia, il tour per il lancio del loro album ha avuto date confermate anche in Europa e Stati Uniti (tra cui Berlino, Washington e New York). Anticorpi è presente su tutti i social con strategie di comunicazione provocatorie e artisticamente curate grazie a una Factory di artisti che collabora con loro (Antifactory).

