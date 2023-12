L'assessora di Montesilvano Deborah Comardi vince "Politici in... canto" a Città Sant'Angelo

Emozioni, simpatia e solidarietà nell'edizione 2023 di "Politici in... canto", gara canora per amministratori pubblici regionali, andata in scena nel ricordo dell'ideatore Roberto Falone, al teatro comunale di Città Sant'Angelo, con il successo sul filo di lana dell'assessora al turismo del Comune di Montesilvano Debora Comardi con il brano di Alicia Keys "If I ain't got you". A premiarla sono intervenuti il sindaco Matteo Perazzetti e il direttore d'orchestra Antonio Cericola, presidente di giuria. Sul palco undici agguerriti concorrenti per il trofeo "Studio Luciani", presentati uno alla volta dal giornalista Paolo Minnucci e dalla Miss Adriatico Silvia Severo.

Per le migliori qualità vocali la commissione che annoverava, tra gli altri, il tastierista dei Camaleonti Massimo Di Rocco, ha attenzionato il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis con il brano "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla, mentre per la migliore interpretazione fari puntati sulla consigliera comunale di Turrivalignani Mara Del Castello con "Credo" di Amara. Momenti di gloria al termine anche per il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, destinatario del premio della giuria Pierangelo Beroli con "Se bruciasse la città" di Massimo Ranieri, e per il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare premio della critica Ivan Graziani con "Adesso te ne vai" di Massimo Di Cataldo.

Non hanno affatto demeritato gli altri protagonisti della scena come Alessio Monaco, sindaco di Rosello, Leonardo D'Addazio, consigliere regionale, Marco Alessandrini, già sindaco di Pescara, Carola Profeta, consigliera pari opportunità della Provincia di Pescara, e Moreno Di Pietrantonio, già assessore al turismo, e Livio Marinucci, ex consigliere regionale, che in passato avevano vinto due edizione ciascuna della rassegna denominata "Simpaticamente cantando".

Tanti gli ospiti che hanno impreziosito il consesso, a partire dal cantautore Maurizio Tocco che ha presentato in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro discografico "Testa di cuore", il decano dei barzellettieri abruzzesi Valerio Basilavecchia e due ex bravi vincitori del Festival della Melodia come Maurizia Sciarretta e Genni Cusopoli. "Abbiamo ospitato piacevolmente la gara dei "Politici in... canto" per ricordare una persona di grande generosità come Roberto Falone. Un evento che apre il cartellone natalizio nel centro angolano che vedrà tanti appuntamenti di qualità. Complimenti a tutti i partecipanti perchè sono stati davvero all'altezza della situazione", ha detto il sindaco Perazzetti.