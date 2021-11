Le diverse prospettive del dialogo tra violino e pianoforte: Alogna e Catena in concerto a Pescara

Venerdì 12 novembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" ospita il duo formato dal violinista Davide Alogna (foto) e dal pianista Costantino Catena. I due musicisti eseguiranno musiche di Beethoven, Castelnuovo-Tedesco, Wolf-Ferrari e de Sarasate. Il concerto si terrà al teatro Massimo di Pescara.

Il violinista palermitano Davide Alogna ha una formazione eclettica ed internazionale. Si è diplomato con il massimo dei voti in violino e pianoforte nei Conservatori di Como e Ferrara e si è perfezionato al Conservatorio di Parigi. Costantino Catena è stato ospite di importanti istituzioni concertistiche in vari paesi europei, in Australia, negli Usa, in Russia, in Giappone. È Recording Artist per la casa discografica giapponese Camerata Tokyo.