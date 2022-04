Daniele Silvestri riabbraccia Pescara, sarà in concerto al teatro Massimo

Tornerà a esibirsi a Pescara, città dove è praticamente di casa sin dagli anni '90, il cantautore romano Daniele Silvestri. L'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso artista tramite i suoi canali social. Silvestri, attualmente al lavoro su un nuovo progetto discografico, farà tappa il 12 dicembre al teatro Massimo. I biglietti per assistere a quello che sarà l'unico concerto abruzzese del tour teatrale 2022 di Daniele Silvestri sono disponibili on line e nei punti vendita autorizzati TicketOne e Ciaotickets.

Organizzazione a cura di Best Eventi. L'artista manca da Pescara dal 2019: toccò infatti a lui il compito di aprire l'anno con il consueto live pomeridiano del 1° gennaio, in piazza Salotto. 365 giorni prima dell'arrivo del Covid, 365 giorni prima dell'inizio di un improvviso e inaspettato cambiamento nelle nostre vite che, si spera, non divenga irreversibile.