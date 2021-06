D'straits in concerto al ContieneSolfiti tra Mark Knopfler e i Dire Straits

Sabato 19 giugno i D'straits saranno in concerto al ContieneSolfiti per proporre una serata tra Mark Knopfler e i Dire Straits. "Sultans of swing", "Telegraph road", "Romeo and juliet", "Tunnel of love", "Money for nothing" e tanti altri successi da ascoltare tra una portata e l'altra. Cena + live, prenotazioni al 331/8080780.

La band ripercorrerà la gloriosa carriera del gruppo inglese e il cammino solista di Knopfler. I Dire Straits si affermarono grazie a sonorità originali che erano un mix di vari generi che andavano dal blues rock, al country, folk, jazz e tanto altro. I loro album sono vere e proprie pietre miliari della storia del rock mondiale, su tutti “Brothers in Arms”, ad oggi uno dei dischi più venduti di sempre.

