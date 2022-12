Claudia Marss & Gospel Italian Singers in concerto a Spoltore

Venerdì 30 dicembre Spoltore ospiterà il concerto di Claudia Marss & Gospel Italian Singers. Dirige il Maestro Francesco Finizio. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è un regalo alla città per salutare l'anno che si chiude.

Claudia Marss, nata a Salvador di Bahia in Brasile, dopo gli esordi con Gilberto Gil si dedica al gospel, trovando fortuna in Italia anche grazie a diverse trasmissioni Rai (“Ricomincio da due”, “Mestiere di Vivere”, “Pacem in Terris”). Sua anche l'interpretazione di uno dei brani nella colonna sonora di “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, uno dei classici di Carlo Verdone.

Nicola Piovani la sceglie poi come solista nello “Stabat Mater - La Pietà”, spettacolo con Gigi Proietti e Rita Cammarano musicato dallo stesso Piovani su testo di Vincenzo Cerami. Accanto all'attività musicale, Claudia Marss insegna canto, impostazione della voce, tecnica di respirazione, improvvisazione e stile ed interpretazione nell’ambito della musica brasiliana.

Marss trova nella fusione della musica popolare brasiliana con la musica afro-americana la condizione artistica ideale per esprimere al meglio la sua grande forza interpretativa. Nel 1986 vince il Premio Troféu Caymmi come miglior interprete emergente. Nel 1989 arriva in Italia. E da allora partecipa a diverse rassegne, tra cui Roma Jazz Fest, Festival Internazionale per la Pace ad Assisi, Euritmia Jazz festival e Jazz Time del Brass Group.