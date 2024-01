Conto alla rovescia per Mannarino al Massimo: il concerto è tutto esaurito

È tutto esaurito per il concerto che Mannarino terrà in questo fine settimana a Pescara. Sono infatti terminati i biglietti del live in programma al teatro Massimo sabato 13 gennaio alle ore 21. Dopo il tour trionfale di quest’estate con un doppio sold out registrato alla Cavea dell’Auditorium di Roma, oltre 20 date in tutta Italia (anch'esse tutte sold out) e più di 40.000 paganti, il cantautore romano a grande richiesta prosegue con "Corde" per gli ultimi appuntamenti dal vivo del progetto, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Con un repertorio rinnovato, Mannarino torna dunque per le ultime date di 'Corde' dopo il grande ritorno sui palchi quest’estate a 10 anni dal debutto del progetto. Un tour diverso dalle precedenti versioni, che mette al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali.

“Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così “‘chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’“, ha commentato l'artista.

La performance prende vita in venue intime e suggestive per rivivere appieno l’inimitabile rapporto che il cantautore ha costruito negli anni con il suo pubblico. In 'Corde', nato da un concept originale, Mannarino si racconta attraverso un insieme di strumenti a corde che vibrano insieme e lo accompagnano nella ricerca di sé.

Da sempre riconosciuto per la sua personalità poliedrica, Mannarino è un artista centrale della musica cantautorale italiana: nelle sue canzoni si ritrovano sonorità e racconti che partono dalla suburra romana e raggiungono mete lontane e affascinanti, come il Sud America e l’Amazzonia, che sono protagonisti dell’ultimo progetto discografico 'V', ed esperienze di vita vissuta che fotografano storie di chi è lasciato ai margini della società.

Mannarino è portavoce degli ultimi, di quelli che lottano ogni giorno tra le ingiustizie sognando tempi migliori: sempre alla scoperta di nuove ispirazioni, il cantautore sta tracciando un percorso unico di consapevolezza e di trasformazione attraverso la musica. È grazie a questo filo conduttore che il concetto di 'Corde', che ha donato ai live un’identità affermata e riconosciuta, ha cambiato il punto di vista da cui guardare l’arte – lo sguardo non è più rivolto verso i temi dei trattati nei dischi, ma verso l’anima di chi li ha scritti.

Le corde, le chitarre, le voci che cantano all’unisono e suonano come fossero strumenti: sono questi gli elementi che rendono unico il progetto del cantautore, che fa vivere nella sua musica la verità di chi rispetta l’arte in ogni sua forma. Info: 085/9047726, www.besteventi.it.