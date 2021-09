Anto Nacci (cover band Biagio Antonacci) in concerto al ristorante 'Da Simona'

Anto Nacci (cover band Biagio Antonacci) sarà in concerto al ristorante "Da Simona" di Montesilvano sabato 2 ottobre per un live imperdibile sulle note dei più grandi successi del cantautore milanese.

Alla voce, come sempre, l'artista An To, al secolo Antonio Tagliafierro. Per informazioni e prenotazioni: 349/2914269. Menu fisso a 15 euro.

