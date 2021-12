Annullato il concerto delle DIV4S a Pescara con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese

È stato rinviato a data da destinarsi il concerto delle DIV4S - ItalianSopranos in programma al teatro Circus di Pescara il prossimo 5 gennaio alle ore 21. L'evento, di beneficenza, sarebbe servito a raccogliere fondi in favore dell'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. Tuttavia l'andamento dei dati sulla diffusione del contagio da Covid 19, e la conseguente necessità di adottare opportune misure a tutela della salute, hanno spinto il Comune ad annullare tutte le manifestazioni pubbliche, previste sia all'aperto che al chiuso, a partire dalla giornata odierna (31 dicembre).

Sul palco pescarese le DIV4S sarebbero state accompagnate dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, proponendo un viaggio scandito dalle piu? belle arie che dal 1500 a oggi hanno fatto conoscere l’Italia nel mondo. L’ensemble vocale nasce dall’incontro di quattro giovani soprani, quattro ragazze lanciate da Andrea Bocelli e unite dalla passione per l’opera oltre che dall’idea di divulgare la bella musica con un linguaggio innovativo, in grado di coinvolgere anche i piu? giovani. Ma per vederle in scena nella nostra città bisognerà aspettare ancora un po'.