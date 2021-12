Angelo Valori & Medit Voices: ‘A Christmas Tale’ a Tocco da Casauria e Pescara

Tocco da Casauria e Pescara sono le nuove tappe del tour di Concerti di Angelo Valori & Medit Voices ‘A Christmas Tale’ che accompagnerà il suo pubblico sino a Natale con il suo straordinario repertorio pop-natalizio.

“Il nostro tour procede verso il Natale – ha sottolineato il direttore, il maestro Angelo Valori – con una stagione straordinaria, che ci ha permesso di percorrere l’Abruzzo in lungo e largo, con decine di concerti, fino a sbarcare anche in Umbria al Cet di Mogol e a Empoli Jazz. ‘A Christmas Tale’ rappresenta una rielaborazione originale per Voci soliste, Ensemble Vocale e Sezione Ritmica delle più celebri canzoni delle feste unite a famose hit internazionali del repertorio Soul/Funk, un viaggio che spazia dai classici ‘Let it snow’ e ‘White Christmas’ per approdare al moderno ‘All I want for Christmas is you’ con delle puntate sul pop con ‘Africa’ dei Toto e ‘September’ degli Earth Wind and Fire”.

Martedì 21 dicembre, alle 21.15, Angelo Valori & Medit Voices si sposteranno a Tocco da Casauria per il concerto al teatro Michetti (costo del biglietto 3 euro); giovedì 23 dicembre, invece, si terrà il concerto alle 19 in piazza Salotto, a Pescara. Ingresso libero.