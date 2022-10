Andy dei Bluvertigo torna in zona per esibirsi sulle note di David Bowie

Andy dei Bluvertigo torna a esibirsi nella nostra zona. L'appuntamento è per sabato 29 ottobre con un'attesissima "Bowie Night" in compagnia degli Space Rebel, tribute band del "Duca Bianco" capitanata da Gianluca Di Febo.

Nella settimana di Halloveen si festeggerà l'apertura del Goob Boy, nuovo locale che sorge sulle "ceneri" della gloriosa Osteria della Musica, a Cepagatti, con un grande evento dedicato al grandissimo David Bowie.

In scaletta, ovviamente, ci saranno tutte le canzoni più famose dell'indimenticato rocker inglese, che ci ha lasciato nel 2016. Un appuntamento assolutamente da non perdere. Sarà possibile anche cenare in loco. Per informazioni e prenotazioni: 375/5911221.