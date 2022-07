Andrea Pimpini in concerto il 28 luglio: canterà Negramaro e Modà

Andrea Pimpini si sarebbe dovuto esibire ad Atri in questi giorni, ma l’evento è stato annullato per motivi organizzativi. Tuttavia giovedì 28 luglio il cantautore pescarese sarà nuovamente a Pescara per il festival musicale che si terrà al Coffee Store (Dinisio). Andrea presenterà due brani: “Comincia lo show” dei Modà e “Mentre tutto scorre” dei Negramaro.



“Ho scelto di puntare su brani più rock. Finora ho cantato solo brani d’amore; giovedì, invece, voglio mettermi in gioco e lasciare un messaggio che arriverà a chi deve arrivare. “Comincia lo show” parla del bullismo mediatico: è una critica ad una società che fomenta l’odio e l’ignoranza. Oggi chiunque si apre un account sui social e si improvvisa dottore, critico musicale, ingegnere, politico… Chi ha veramente studiato viene sminuito e gli ignoranti fomentano la disinformazione e l’odio”, racconta l’artista.



La canzone parla già da sé: “Da casa tutti psicologi, con l’hobby dello stylist, tutti campioni olimpici su quei divani comodi. Quanti dottori e maschere, figli dell’inquietudine, di chi sa di non essere quello che vuole essere”. Continua Pimpini: “Il secondo brano si intitola “Mentre tutto scorre” ed è dei Negramaro. È una sfida cantare questa canzone: ci vogliono tre polmoni. Penso che, dopo aver aperto con “Comincia lo show”, “Mentre tutto scorre” sia la canzone più adatta per chiudere il cerchio”.