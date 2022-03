‘The Batman’, proiezione speciale in lingua originale al multiplex Arca di Spoltore

Mercoledì 16 marzo arriva al cinema multiplex Arca di Spoltore, per una proiezione speciale in lingua originale con sottotitoli, "The Batman", l'ultimo film della saga dedicata al Cavaliere Oscuro. Orari: 17,10 e 20,40. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Un noir crepuscolare e coinvolgente con un villain indimenticabile (l'Enigmista) interpretato da Paul Dano e una Zoë Kravitz perfetta nei panni di Catwoman. Più che un cinecomic, "The Batman" è un noir: l’uomo pipistrello è un vendicatore tormentato e solitario, un fragile cavaliere del crepuscolo ossessionato dalla morte dei propri genitori. Con la meravigliosa colonna sonora di Michael Giacchino, che spazia da "Volare" cantata da Dean Martin a "Something in the Way" dei Nirvana, questo "The Batman" rappresenta una svolta fondamentale nel mondo dei cinecomic ed è imperdibile in lingua originale. Tra l'altro, è già un cult l'interpretazione del villain Paul Dano.

‘The Batman’ è ispirato dal fumetto di Batman ‘The Long Halloween’ ed è il decimo lungometraggio del Dc Extended Universe. La pellicola, co-scritta e diretta da Matt Reeves, vede Bruce Wayne vestire già da tempo i panni di Batman: il protagonista, che questa volta ha la faccia di Robert Pattinson, ha già affrontato criminali, superato l’assassinio dei propri genitori ed è diventato un punto di riferimento per la polizia di Gotham City. All’improvviso un nuovo nemico inizia a seminare il panico in città con l’obiettivo di uccidere il vigilante mascherato di Gotham: tra indovinelli, inganni ed enigmi sulla famiglia Wayne, Batman potrà fare affidamento solo sul fidato maggiordomo Alfred (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright).

Per la prima volta l'uomo pipistrello si troverà a dover affrontare la sua oscurità interiore e discendere nelle profondità della città per cercare informazioni sul criminale che sta mettendo in ginocchio la corrotta Gotham City. Qui incontrerà una serie di personaggi interessanti, come Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Colin Farrell) e il Boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro); le indagini porteranno il protagonista a scoprire delle verità nascoste sulla sua famiglia ma, per avere giustizia e compiere la sua vendetta, Batman si vedrà costretto a stringere alleanze inaspettate.