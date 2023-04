I registi Riccardo Campagna e Federico Savonitto al Cerulli per l’anteprima regionale del film "Un nemico invisibile"

Prosegue il concorso di cinema documentario #DOCudi2023, giunto alla sua decima edizione ed organizzato dall’associazione Acma. Giovedì 27 aprile sarà proiettato in anteprima regionale "Un nemico invisibile". La storia del film è la vicenda della famiglia Rasman che cerca giustizia per Riccardo, disabile mentale ucciso dalla polizia per futili motivi.

I due anziani genitori e la sorella Giuliana provano inutilmente ad affrontare le istituzioni e dare un senso a questa mancanza, restando circondati dall’indifferenza. I registi Riccardo Campagna e Federico Savonitto saranno presenti alla proiezione ed al dibattito che ne seguirà.

La vita dei Rasman, una famiglia di esuli istriani trapiantati nella periferia di Trieste, è sconvolta dall’ingiusto omicidio di Riccardo, un ragazzo con disabilità mentali, da parte della Polizia, che nel tentativo di arrestarlo lo comprime fino a provocargli un’asfissia. Per i genitori novantenni e la sorella Giuliana la blanda condanna inflitta ai poliziotti è insufficiente, ma nessuno sembra disposto a prestare loro ascolto.

Nel tentativo di elaborare un avvenimento così incomprensibile si fanno strada teorie ed interpretazioni alternative che diano conto di tutte le ingiustizie subite. Dietro la morte di Riccardo potrebbe esserci lo stesso nemico che da anni ordisce piani per appropriarsi del loro terreno. La verità sfugge ad ogni tentativo di approfondimento, l’unico dato certo rimane una mancanza così lacerante da far desiderare la fine del mondo.

Riccardo Campagna è un regista di documentari interessato ad esplorare nuovi linguaggi e ad approfondire paradossi insoluti dell’uomo. Il suo ultimo lavoro, Ars Longa Vita Brevis, realizzato come saggio finale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, ha girato per festival nazionali ed internazionali, venendo tradotto in 5 lingue e ottenendo diversi premi e menzioni speciali.

Federico Savonitto è un regista e produttore italiano incline a descrivere aspetti invisibili della realtà.

Dopo la laurea a Trieste, frequenta la sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2014 fonda Takaità film. Dirige, produce e realizza diversi film documentari, tra cui La fine che non ho fatto, Pellegrino, In un futuro aprile. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti in festival nazionali e internazionali.