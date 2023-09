Al The Space di Montesilvano arriva "The Nun 2" e siederà proprio accanto a voi

La Rgm event di Roberto Gentile organizza al The Space Cinema di Montesilvano, in collaborazione con il centro commerciale "Porto allegro", la première del film "The Nun 2", in uscita mercoledì 6 settembre, dove presenzierà un'attrice che impersonerà la suora malefica Valak seminando stupore, risate e terrore durante la proiezione. Appuntamento stasera dalle ore 21 alle ore 22.30 per un evento che si preannuncia imperdibile.

Saranno presenti le telecamere di Tv6 per uno speciale che sarà realizzato dalla conduttrice Claudia Gentile. "Un progetto pilota", dice l'ideatore Roberto Gentile, "che mira a coinvolgere e divertire gli spettatori durante le uscite nazionali dei film sulla scia di quanto già accade nelle grandi città come Roma e Milano". La suora, intepretata dall'attrice teatrale Raffaella Mutani, garantirà siparietti strepitosi: il suo arrivo è previsto alle ore 21 sulla macchina infernale, una Mercedes nera degli anni '60.