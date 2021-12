Pio e Amedeo nominano Pescara nel loro nuovo film "Belli ciao"

Pio e Amedeo nominano la nostra città nel loro nuovo film "Belli ciao", in uscita al cinema il prossimo 1° gennaio. In una scena, infatti, mentre i due comici foggiani sono in viaggio verso Milano, uno chiede all'altro: "È la prima volta al nord?", e il compagno gli risponde: "No, sono già salito una volta. A Pescara!". D'altronde il legame tra Foggia e l'Abruzzo è noto, con molti studenti dauni che spesso scelgono il capoluogo adriatico per venirci a studiare.

"Belli ciao" vede il ritorno di Pio e Amedeo al cinema dopo ben 7 anni. Alla regia ci sarà Gennaro Nunziante, che ha diretto i primi lungometraggi di Checco Zalone. Nel cast figurano anche Lorena Cacciatore, Rosa Diletta Rossi, Nicasio Catanese e Giorgio Colangeli. Una produzione Fremantle Italy e Vision Distribution.

"In questo momento particolare - hanno spiegato Pio e Amedeo sui social - il nostro effimero compito è sempre e solo quello: distrarvi e divertirvi un po'... abbiamo unito le forze con Gennaro Nunziante, abbiamo trovato un amico oltre che un regista, ed eccovi qua partorita questa storia, sincera, onesta e anche un po' autobiografica... è la storia di tanti, è una storia per tutti e siamo certi vi piacerà. Ci vediamo al cinema con i pop corn, quelli grandi, e le caramelle gommose che ci cariano pure la retina degli occhi".