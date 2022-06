“Flaiano al Marina - La forza delle donne”, il programma completo

A 'Estatica' sarà la volta del cinema dal 4 al 10 luglio, grazie al gemellaggio con i Premi Flaiano che presentano la sezione "Flaiano al Marina - La forza delle donne", vera e propria rassegna cinematografica, con una settimana di doppie proiezioni ogni sera (ingresso libero o a pagamento a seconda del film). Tra i titoli: La partita nel fango, Diabolik, Licorice Pizza e Come un gatto in tangenziale. Spicca inoltre la collaborazione con la Cna Cinema e Audiovisivo per la proiezione di quattro cortometraggi. Primo film alle 20.30, secondo alle 22.45 circa.

"Siamo contentissimi di questo connubio Flaiano-Marina di Pescara, perché il concetto di Impresa-Cultura espresso dalla Presidente, ritengo che sia fondamentale in questo momento storico, dopo due anni di pandemia ed amplia le possibilità di creare turismo e di fare rete tra due grandi realtà pescaresi. Stiamo pensando anche a una collaborazione più estesa per il periodo invernale, decisamente meno frequentato, perchè la presenza della struttura del Pala Becci al Porto Turistico ci consente di portare avanti questo progetto culturale", commenta il presidente del Marina di Pescara, Carmine Salce.

Programma

Lunedì 4 luglio ore 20.30 'La partita nel fango' di Gabriella Simoni, docufilm. Saranno presenti Gabriella Simoni, inviata speciale del Tg5, e Bruno Giordano ex calciatore e amico di Maradona. Alle ore 22.45 'L'ombra del giorno' di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e Valeria Bilello. Martedì 5 luglio ore 20.30 'Diabolik' di Antonio e Marco Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Alle ore 22.45 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo e Pietro Castellitto.

Mercoledì 6 luglio ore 20.30 'Il ritratto del duca' di Roger Michell con Jim Broadbent ed Helen Mirrenb (ingresso 5 euro). Alle ore 22.45 'Spencer' di Pablo Larrain con Kristen Stewart, Jack Farthing e Timothy Spall. Giovedì 7 luglio ore 20.30 'Gli Stati Uniti contro Billie Holiday' di Lee Daniels con Andra Day e Trevante Rhodes (ingresso 5 euro). Alle ore 22.45 'Promises' di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno. Venerdì 8 luglio ore 20.30 'Madres Paralelas' di Pedro Almodovar con Penélope Cruz, Rossy De Palma e Milena Smit. Alle ore 22.45 'Licorice Pizza' di Paul Thomas Anderson con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn e Bradley Cooper.

Sabato 9 luglio ore 20.30 'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto' di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Alle ore 22.45 'Troppa famiglia' di Pierluigi Di Lallo con Ricky Memphis, Antonello Fassari e Claudia Potenza. Domenica 10 luglio ore 20.30 “Visioni d’Abruzzo”, in collaborazione con la Cna: "Diorama", cortometraggio di Camilla Carè; "Lupo + Agnello", cortometraggio di Giuseppe Schiettino; "Carne et Ossa", cortometraggio di Roberto Zazzara; "Decumano Maximo", documentario di Alessio Consorte.