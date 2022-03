Un film con Sara Serraiocco alla notte degli Oscar in rappresentanza del Lussemburgo

Una pellicola cinematografica in cui ha recentemente recitato la pescarese Sara Serraiocco è in gara alla notte degli Oscar 2022, la cui serata finale si terrà a Los Angeles domani, 27 marzo. L'attrice, infatti, ha preso parte nei mesi scorsi alle riprese di "Io sto bene", lungometraggio che rappresenterà il Lussemburgo durante la serata di gala in programma al Dolby Theatre per la 94esima edizione della celebre manifestazione. La nostra talentuosa concittadina ha voluto rivolgere, a tale proposito, un ringraziamento "al regista Donato Rotunno, ai miei compagni di viaggio e alla produzione Tarantula Luxembourg". Ovviamente "Io sto bene" concorrerà nella categoria "Miglior film straniero".

Ad ottobre 2020, l'opera di Rotunno è stata presentata fuori concorso al Festival di Roma "Alice nella città", mentre a luglio 2021 ha visto la sua prima presentazione internazionale, in concorso al Festival del Film di Mons, in Belgio, prima di debuttare in Lussemburgo sul grande schermo ad ottobre dello stesso anno. E sempre in quel mese, per la precisione il 25, "Io sto bene" è stato scelto per rappresentare il Lussemburgo ai Premi Oscar. La pellicola è principalmente in lingua italiana, ma in totale gli idiomi utilizzati sono quattro (italiano, francese, lussemburghese e inglese).

Intanto, un mese fa, Sara Serraiocco è stata membro di giuria alla Berlinale 2022, il prestigioso Festival internazionale del cinema di Berlino, facendo parte della commissione incaricata di assegnare lo "Shooting Stars Award", un premio che viene aggiudicato ogni anno a giovani attori europei: "È stato un onore per me essere membro della giuria alla Berlinale. Auguro buona fortuna a tutte le prossime stelle cadenti!", ha scritto Sara sulla sua pagina Facebook. Il significato di questa sua frase è presto spiegato: il termine "shooting stars", tradotto dall'italiano, vuol dire appunto "stelle cadenti".