Docudì, il concorso di cinema documentario, taglia il traguardo della nona edizione: si svolgerà tutti i giovedì, dal 21 aprile al 26 maggio con inizio alle ore 18. La rassegna affronterà, attraverso i film ammessi al concorso, varie tematiche: guerra ("In prima linea", regia di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso), integrazione ("Prendere la parola", regia di Perla Sardella), pandemia ("La carovana bianca", regia di Artemide Alfieri e Angelo Cretella), violenza contro le donne ("Il cammino più lungo", regia di Cecilia Fasciani), disagio mentale ("Barattoli di latta", regia di Stefano Ianni) e musica ("Headin' Home", regia di Silvio Laccetti, sui Dago Red, band folk'n blues italiana che affonda le proprie radici in Abruzzo).

Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2020 e nel 2021; dopo le proiezioni sono previsti incontri con gli autori e momenti di approfondimento e di dialogo con il pubblico in sala. Docudì, a cura del Festival del documentario d’Abruzzo, è nato sul modello del “festival diffuso” avendo il suo svolgimento nell’arco di più appuntamenti. La manifestazione offre al pubblico la possibilità di accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine della realtà nelle quali si articola il linguaggio cinematografico documentaristico, e crea spazi di espressione per quegli autori e quei registi che si cimentano nella narrazione e nell'analisi della realtà contemporanea.

Il cinema del reale - il cinema che per necessità impiega poco budget e molto cervello - è in grado di registrare con la precisione di un sismografo i movimenti e i mutamenti di una società e della sua mentalità, affermandosi come la forma di espressione cinematografica più vivace ed eterogenea. "Docudì" ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico, commuoverlo, farlo viaggiare verso destinazioni sconosciute tutte da scoprire e verso realtà a loro vicine che, se viste da un’altra angolazione, cambiano completamente forma, assumendo nuovi significati.