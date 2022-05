"Doctor Strange - nel Multiverso della Follia", all'Arca la proiezione in lingua originale

Mercoledì 11 maggio, al multiplex Arca di Villa Raspa di Spoltore, arriva in lingua originale "Doctor Strange - nel Multiverso della Follia", uno dei Cinecomics più coinvolgenti degli ultimi anni, ancor di più nell'idioma in cui è stato inizialmente girato. Con un Cumberbatch diretto da Sam Raimi, che riesce a tratteggiare con attenzione i tormenti interiori del Dottor Strange, il film sembrerebbe proprio essere il cardine del nuovo corso Marvel Studios e quindi una pellicola importantissima e, fortunatamente, davvero ben riuscita. Assolutamente da non perdere in inglese. Proiezioni ai seguenti orari: 17,30 e 20,30. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Promozione gruppi di 10 o più persone: 7 euro comprensivi di biglietto, bevanda e popcorn.

‘Doctor Strange - nel Multiverso della Follia’, lungometraggio ispirato dall’omonimo personaggio di Stan Lee del 1963, rappresenta il secondo capitolo delle avventure di Stephen Strange ed è uscito lo scorso 4 maggio. La pellicola vede il ritorno del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), del suo amico fidato Wong (Benedict Wong) e di Wanda (Elizabeth Olsen), nota come Scarlet Witch, affrontare le intemperie del Multiverso, un mondo ancora sconosciuto ai protagonisti. Tuttavia, grazie all’aiuto di nuovi alleati ‘mistici’, Doctor Strange riuscirà ad affrontare le pericolose realtà del Multiverso con l’obiettivo di sconfiggere un misterioso nemico.