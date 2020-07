'Cena con delitto noir - l'ultima telefonata di Hartmann' al Foodami / Lido Nautilus

Germania, 1969. Il cadavere dell’industriale di successo Sigmund Hartmann viene rinvenuto dai familiari nello studio della sua villa nella periferia ovest di Norimberga. Le indagini vengono concluse velocemente, non c’è alcun dubbio, si tratta di suicidio. C’è qualcuno però che non può accettare questa versione dei fatti ed è pronto a qualsiasi cosa per far emergere la verità.

L’ispettore Bruno Meyer si troverà invischiato suo malgrado in un torbido intrigo. Questo evento non è solo uno spettacolo a cui assistere, è anche un giallo da risolvere e ciascun tavolo sarà invitato a dare la propria soluzione per aggiudicarsi il premio finale e l'attestato personalizzato.

Prenotazioni al 327/8411620 (anche WhatsApp o Sms). Organizza l'agenzia Cronosfera Viaggi nel Tempo.

