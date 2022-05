Cartoons on the Bay arriva a Pescara, Marsilio: “Ospiterà l'anteprima di Jurassic World”

Presentazione romana, questa mattina, per la 26esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale della Rai dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e trans-mediale, che si terrà nella nostra città dal 1° al 5 giugno. “Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, siamo pronti e orgogliosi di ospitare questa manifestazione”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante la conferenza stampa che si è svolta nella sede Rai di viale Mazzini.

Oltre al governatore Marsilio e al sindaco di Pescara, Carlo Masci, erano presenti anche la presidente di Rai Com, Teresa De Santis, l’amministratore delegato di Rai Com, Angelo Teodoli, il direttore artistico di Cartoons on the Bay, Roberto Genovesi, il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, e il direttore di Rai Play, Luca Milano.

"Ci attendiamo una vera invasione di visitatori, tra ragazzi, cosplay e addetti ai lavori - ha proseguito Marsilio - nella speranza che chi viene si innamori anche del nostro bellissimo territorio”. Sono numerosi gli eventi in programma, ma Marsilio ha voluto evidenziare soprattutto una cosa: "Non c'è soddisfazione più grande che sapere che “Jurassic World” verrà proiettato al cinema Massimo in anteprima durante il festival”. Accadrà la sera del 1° giugno, alle ore 23,55.

La presidente De Santis, invece, ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare “alla Regione Abruzzo e al Comune di Pescara per l’entusiasmo e l’impegno profusi nell’organizzazione di questa edizione di Cartoons on the Bay che, dopo due anni, torna ad aprire finalmente le porte al pubblico in presenza”.

Poi è intervenuto Masci: "La nostra città e il nostro mare sono orgogliosi di accogliere Cartoons on The Bay. Il programma professionale si svolgerà all'Aurum, che era un'antica fabbrica di un apprezzato liquore e ora è un vitalissimo centro culturale. Il nome Aurum è frutto della fantasia e del genio del nostro Gabriele D'Annunzio che oggi sarebbe, oltre che un artista senza rivali, anche un "influencer" imbattibile".

Infine, nuovamente Marsilio: "Tre anni fa salii a Torino per vedere un po' il backstage di Cartoons e vedere se eravamo in grado di ospitare questa grande manifestazione di cui siamo molto orgogliosi e pensiamo sia un ottimo investimento. Ora finalmente riusciamo a farlo. Ci attendiamo una vera invasione sia di visitatori sia di personale interessato al contest per motivi professionali. Speriamo di vedere tanti ragazzi e cosplayers, ma speriamo che chi viene si innamori anche del nostro bellissimo territorio".