Società di gestione del gas condannata a risarcire un uomo di Spoltore per un'ingiunzione di pagamento irregolare

Il giudice di pace di Pescara ha condannato una società di gestione del gas, a riscarcire per 900 euro un uomo di Spoltore al quale aveva inviato un'ingiunzione di pagamento irregolare. La vicenda è stata seguita dal Codacons Abruzzo, che ha assistito l'uomo dopo che, avendo ricevuto il pagamento contestato, si è rivolto all'associazione di categoria.

Abbiamo sentito Vittorio Ruggieri, vicecoordinatore regionale del Codacons Abruzzo, che ci ha spiegato il caso:

"Il cittadino residente a Spoltore, ha ricevuto un pagamento da 2.700 euro. A quel punto ha avviato un reclamo tramite il Codacons e si è arrivati ad una conciliazione, avendo come intermediario anche Vera, l'autorità di regolamentazione del mercato. Nella conciliazione si è chiusa la pratica stabilendo un pagamento di 900 euro diviso in tre rate. Il cittadino ha regolarmente pagato le tre rate, ma dopo qualche settimana si è visto recapitare addirittura un decreto ingiuntivo per 2.700 dalla società del gas, praticamente ignorando l'accordo che era stato precedentemente preso e firmato.

Ovviamente abbiamo presentato opposizione al decreto ingiuntivo mostrando tutta la documentazione necessaria al giudice di pace, che ha esaminato il caso quando abbiamo deciso di rivolgerci all'autorità giudiziaria. E il giudice non solo ha annullato quel decreto ingiuntivo da 2.700 euro ma ha anche condannato per lite temeraria la società del gas costretta a pagare un risarcimento di 900 euro all'utente."

Ruggieri poi conclude che negli ultimi mesi, sono moltissimi i casi arrivati anche al Codacons di persone che si sono viste recapitare pagamenti, e anche ingiunzioni, per presunte morosità, bollette già pagate e simili. In questi casi, il consiglio che diamo è quello, una volta verificato che effettivamente si tratta di un pagamento ingiusto, di rivolgersi all'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti.