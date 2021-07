Partono i saldi anche a Pescara: i consigli di Federmoda e Confcommercio per fare acquisti sicuri

Oggi sabato 3 luglio parte la stagione dei saldi anche in Abruzzo e a Pescara ci sarà la "Notte dello shopping". Ecco i consigli per i consumatori per fare acquisti con tutte le regole in vigore

Al via oggi sabato 3 luglio i saldi estivi anche a Pescara dove il Comune, assieme alle associazioni di categoria e ai commercianti, ha organizzato la "Notte dello shopping" con i negozi aperti fino a tarda sera e intrattenimento itinerante.

Per effettuare acquisti nel modo corretto, Federmoda e Confcommercio ricordando alcune regole importanti da tenere a mente e seguire in questo momento in cui sono ancora in vigore alcune norme anti Covid. Il cambio dei capo è a discrezionalità del negoziante, tranne in caso di danneggiamento o non conforme con l'esercente che è obbligato alla riparazione o sostituzione del capo o la restituzione del prezzo pagato. Il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dall'acquisto.

Il pagamento con carte di credito dev'essere accettato da parte del negoziante che anzi deve incentivare questo genere di pagamento. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Obbligatore indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Sul fronte Covid, occorre mantenere la distanza di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all’interno del negozio. Obbligatoria la disinfezione delle mani prima di toccare i prodotti e la mascherina anche in camerino. Obbligatoria anche l'esposizione del numero massimo di clienti ammessi nel negozio contemporaneamente.